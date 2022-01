Salta per il secondo anno il canto della ‘Pasquette’ per le vie di Termoli

‘A Pasquette’, ovvero i tradizionali canti dell’Epifania in programma il 5 gennaio per le vie di Termoli, salta per il secondo anno consecutivo.

Ne dà comunicazione, con rammarico, il gruppo folkloristico ‘A Shcaffette. “Anche quest’anno, a causa dei nuovi contagi della pandemia da Covid-19, e in seguito alle disposizioni sanitarie, non verranno riproposti i tradizionali canti dell’Epifania, programmati per la sera del 5 gennaio dal nostro Gruppo Folklorico per le vie della città”.

Infine la nota amara: “Non si era mai verificato che il tradizionale canto agiografico non venisse eseguito per due anni di seguito, nel corso dei 44 anni di attività del gruppo storico termolese”.