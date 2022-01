Sabato e domenica tamponi a Santa Croce in vista del rientro a scuola

Anche a Santa Croce di Magliano verranno fatti dei tamponi rapidi al personale scolastico in vista del possibile rientro in classe la prossima settimana.

“Prima della ripresa della didattica in presenza il giorno 17 gennaio, come già precedentemente comunicato, l’Amministrazione comunale organizzerà uno screening Covid-19 dedicato agli alunni e al personale docente e non, su base volontaria, presso la Scuola primaria di via Caduti di Nassiriya” fa sapere il sindaco Alberto Florio.

Appuntamento sabato 15 gennaio dalle 14,30 per le scuole dell’infanzia e primaria e domenica 16 gennaio dalle ore 9.30 per le scuole secondarie di I grado.