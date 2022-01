In tutta Italia sono state ammesse a finanziamento quasi 1.800 opere di rigenerazione urbana: anche il Molise ha la sua fetta con 16 progetti tra Campobasso, Termoli e Isernia, per un totale di 42.8 milioni di euro.

A darne notizia è il portavoce molisano del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Antonio Federico che fa riferimento alle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno per la rigenerazione urbana, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La graduatoria è sul sito del Viminale.

“Il Ministero dell’Interno ha assegnato le risorse destinate a finanziare progetti di rigenerazione urbana in base ai progetti presentati nei mesi scorsi dai Comuni. Interventi importanti che fanno leva sulla tutela ambientale e mirano a ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare il decoro urbano e sociale”.

Il deputato Antonio Federico commenta dunque così il decreto che ripartisce agli enti locali nuove risorse nell’ambito del Pnrr. “In tutta Italia – spiega il parlamentare – i contributi ammontano a 3,4 miliardi di euro fino al 2026. Parliamo di un piano da 1.784 opere ammesse e già finanziate per 483 comuni coinvolti.

Per il Molise sono in arrivo 42.845.400 euro per 16 progetti dislocati tra Campobasso, Termoli e Isernia, le sole tre città molisane che potevano accedere alle risorse riservate ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nello specifico sono stati assegnati 18.250.000 a Campobasso per cinque progetti, 5 milioni a Termoli per un progetto e 19.595.400 a Isernia per dieci progetti di cui uno da integrare.

I Comuni interessati, infatti, sono tenuti ad integrare eventuali dati progettuali carenti entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale per non rischiare di perdere le risorse”.

Qui il dettaglio sui progetti del capoluogo di regione.

“Ad ogni modo – termina il deputato – si tratta di finanziamenti importanti con cui migliorare la vivibilità delle nostre città: l’assegnazione è infatti basata sull’indice di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni. Un altro segno di attenzione al Mezzogiorno nell’ambito di un piano di innovazione cominciato con il Governo Conte Bis”.