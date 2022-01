I rifiuti ingombranti – come gli elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici) – non saranno ritirati a casa fino alla fine del mese. A comunicare la sospensione del servizio a Campobasso a causa della nuova ondata pandemica è la Sea Servizi e Ambiente spa: “A partire da oggi e fino a tutto il 31 gennaio, salvo diverse disposizioni, è sospeso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio offerto gratuitamente dall’azienda. La decisione è stata presa a seguito della nuova ondata del virus Covid-19 che sta interessando anche il nostro territorio, per la massima tutela dei lavoratori e dei cittadini”.

Dunque si potrà continuare a conferire i rifiuti ingombranti solo al centro comunale di raccolta in località Santa Maria de Foras, nei giorni e negli orari di apertura, ovvero tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Ovviamente in questo caso bisognerà organizzarsi in proprio per il trasporto.

er ulteriori informazioni e chiarimenti è sempre possibile contattare l’azienda a mezzo telefonico o di posta elettronica, ai recapiti reperibili sul sito web e sulla pagina Facebook.