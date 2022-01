Si è conclusa la riunione dei Presidenti delle Regioni italiane che hanno discusso del tema caldo del rientro in classe degli studenti dopo le vacanze natalizie.

Al termine della conferenza dei governatori delle Regioni italiane il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, ribadisce la volontà univoca emersa dal confronto di chiedere un parere scientifico sulla situazione relativa agli studenti italiani al Comitato tecnico scientifico entro domani, 5 gennaio, la giornata nella quale si dovrebbero prendere decisioni in merito.

Intanto i governatori riuniti hanno elaborato le loro proposte, che sottoporranno appunto al Cts. Queste prevedono in particolare regole diverse per la quarantena per i diversi gradi di scuole. Insomma, distinguere il protocollo da seguire che si tratti di scuola dell’infanzia, primarie, medie e superiori.

Così il presidente Toma: “Vogliamo sapere cosa pensa il comitato tecnico scientifico in merito, altrimenti sarà il caos. È importante in questo contesto, segnato da una espansione di casi di contagio anche e soprattutto fra i giovani, procedere in maniera univoca senza aprire a decisioni delle singole Amministrazioni comunali e suddividendo, se necessario, la scuola in tre fasce di età degli studenti”.

È questo in effetti il cuore del documento delle Regioni che chiede che sia il Cts – e di riflesso il Governo – a dare l’ok dell’apertura delle scuole, che alcuni vorrebbero tra il 7 e il 10 e altri vorrebbero rinviare, sebbene sembri confermata l’ipotesi di nessun rinvio. Secondo i governatori deve essere il Cts a prendersi la responsabilità di certificare i rischi della ripresa scolastica: “Si ritiene – si legge nel documento – che uno specifico parere del Cts, che evidenzi una ricaduta non negativa della riapertura scolastica sull’andamento pandemico, debba essere posto alla base della decisione circa la riapertura delle scuole, considerando anche la ricaduta che tale riapertura può avere sugli altri contesti (trasporti)”.

In sintesi il documento elaborato prevede che: i bambini delle scuole dell’infanzia vanno in quarantena per 7 giorni al primo contagio in classe; i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni (elementari e prime e seconde medie) vanno in quarantena al secondo contagio per 7 giorni; tutti in classe, possibilmente con la mascherina Ffp2, gli studenti della terza media e delle superiori, fino al terzo caso di positività nella classe. Dal terzo contagio in poi, andranno in quarantena per 7 giorni anche loro.

Per tornare in classe è previsto un tampone antigenico o molecolare tra il quinto e il settimo giorno. Soltanto in caso di sintomi durante questo periodo verranno prese in considerazione altre misure di contenimento dei contagi da parte delle rispettive Asl.