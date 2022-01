Si svolgerà oggi pomeriggio 12 gennaio a partire dalle ore 16 circa all’obitorio dell’ospedale San Timoteo l’autopsia sul corpo di Vittorio Quaglia, il trentanovenne di Montenero di Bisaccia morto in un incidente sul lavoro mentre era sul trattore nei campi fra Mafalda e San Felice del Molise domenica scorsa 9 gennaio.

L’uomo era impegnato nella semina quel pomeriggio e attorno alle 18,30, quand’era ormai buio, ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato. Quaglia è deceduto nonostante il tentativo di rianimazione effettuato sul posto dal personale del 118.

Dopo l’ispezione cadaverica effettuata lunedì, il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Larino ha disposto l’esame autoptico per valutare eventuali responsabilità su quanto accaduto. Possibile che l’esame serva anche a stabilire se la procedura dei soccorsi sia stata eseguita regolarmente, come già accaduto in altre tragedie di questo tipo. Inoltre ulteriori approfondimenti si sono resi necessari visto che si è trattato di un incidente sul lavoro. A svolgere l’esame sarà un medico legale in arrivo da Foggia, come prassi per le autopsie che si svolgono a Termoli.

Al termine dell’autopsia è probabile che il magistrato autorizzi il rilascio della salma alla famiglia per poter organizzare i funerali. Il comune di Montenero di Bisaccia ha già annunciato che nella giornata in cui si terranno le esequie verrà disposto il lutto cittadino in paese.