Restrizioni e distanziamento sociale: gli italiani i migliori d’Europa

Con l’arrivo del coronavirus, sono stati introdotte una serie di misure per limitare il contagio che vengono definiti dagli esperti come gesti di barriera. Si tratta per esempio di indossare una mascherina, igienizzare le mani oppure limitare le effusioni con parenti amici, come salutare baciando le guance. Lo scopo è quello di limitare la diffusione del virus, limitando al tempo stesso le occasioni di contatto.

Uno studio commissionato dall’osservatorio europeo dell’igiene, ha scoperto che alcuni di questi comportamenti sono diventati ormai consuetudine mentre altri, più insiti, dopo le riaperture stanno tornando a livelli pressoché uguali a quelli precedenti. Il questionario on-line dell’istituto francese Ifop vede ai primi posti gli italiani per quanto riguarda l’adozione delle misure di distanziamento sociale. L’indagine ha indagato le differenze all’interno del campione di circa 5000 persone tutte maggiorenni in rappresentanza di Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e Italia, mostrando che nel belpaese i gesti di barriera sono stati adottati da tutti, sebbene ci siano alcune resistenze. Alla fine, gli italiani nel rapporto igiene bacio Xlovecam sono riusciti a conquistarsi la medaglia d’argento dietro ai tedeschi.

Perché è importante igienizzare le mani

In particolare, gli italiani hanno imparato a lavare e igienizzare correttamente le mani. In Europa siamo secondi solo ai tedeschi che conquistano il gradino più alto del podio. Ben l’80% degli italiani ha preso la buona abitudine di lavarsi le mani dopo preso il tram, toccato un animale, essere andati in bagno, prima di mettersi a tavola.

Con l’inverno alle porte, è normale che aumentino casi di raffreddore e comune influenza che possono però generare un terreno di coltura favorevole anche al più pericoloso coronavirus. Diventa quindi una buona notizia sapere che l’igiene delle mani è diventata una preoccupazione di molti.

Come si sono comportati gli inglesi

Guardando le differenze tra le diverse nazionalità, gli inglesi risultano essere i peggiori d’Europa sebbene tecnicamente non siano da considerare europei dopo il capitolo Brexit. Nei paesi del Nord come Regno Unito e Germania, l’igiene delle mani è un’usanza meno frequente rispetto a Spagna e Italia, cioè paesi del sud. Sembrano però molto diligenti di inglese quando si tratta di lavare le mani dopo aver pulito il naso con un fazzoletto.

Che fine ha fatto il bacio sulla guancia per salutarsi?

L’effetto pandemia è evidente in tanti comportamenti, come per esempio l’uso di fazzoletti usa e getta. Tuttavia, ci sono invece altri comportamenti che resistono, partendo dal baciarsi per salutarsi. In Italia È ormai abitudine difficile da sconfiggere salutare amici e parenti baciandosi. Infatti, oltre il 60% degli intervistati conserva questa usanza anche dopo l’introduzione delle regole sulla distanza sociale. Lo stesso accade anche in Spagna.

Si usa ancora la stretta di mano?

Un destino analogo è stato riservato all’abitudine di salutare le persone con una stretta di mano. Anche questi comportamenti presi di mira dall’introduzione delle restrizioni, sono tornate a livelli pre covid dopo l’allentamento dei divieti per limitare il diffondersi del virus.