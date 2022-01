Francesco Zara, giovane intraprendente guglionesano, ha mantenuto la sua promessa. Col suo progetto ‘Regala ossigeno’, in cui il 28enne si è cimentato col mondo fino ad allora per lui sconosciuto delle app, è riuscito a fare la sua donazione solidale, appunto come ci aveva anticipato.

300 euro sono stati devoluti alla Croce Rossa di Termoli, impegnata di recente anche nella somministrazione dei tamponi rapidi nella sua sede di via Palermo.

Lo scorso 24 gennaio Francesco e alcuni volontari – tra cui il referente della sede territoriale di Termoli, Donato Ciccone – si sono incontrati per la consegna di questo assegno simbolico. “In realtà avevo fatto loro un bonifico già da dicembre, ma per motivi logistici abbiamo concordato di vederci solo in questa settimana”.

“Si tratta – spiega Francesco – del ricavato del progetto ‘Regala Ossigeno’ che ho creato e che, di comune accordo con le persone che hanno fatto una donazione, abbiamo deciso di devolvere alla Croce Rossa”.