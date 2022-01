Recupero di campionato, Vastogirardi supera Trastevere 3-1

Splendido recupero di gara al ‘Di Tella’ dove il Vastogirardi, che partiva dall’1-0 della partita sospesa al 33′ minuto del primo tempo, ha trionfato per 3-1 contro un Trastevere a dir poco altalenante.

Asd Vastogirardi 3 – 1 Trastevere calcio

RIPRESA AL 34’ DOPO LA SOSPENSIONE SU RISULTATO PARZIALE 1 – 0

13esima giornata, 5/01/22, stadio Filippo Di Tella – Vastogirardi

Marcatori: Ruggieri (32’), Guida (73’), Salatino (86’), Sannipoli (84’)

Le formazioni

ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Donatelli, Acunzo, Salatino, Guida, Alagia.

Panchina: Cavallo, Secondo, Gargiulo, Limonio, Irace, Rinaldi, Visone, Buglia.

All. Fabio Prosperi

TRASTEVERE CALCIO

Semprini, Cervoni, Lo Porto, Sannipoli, Tarantino, Giordani (Squerzanti 82’), Santilli, Crescenzo, Monni, Corsetti, Macri.

Panchina: D’Alessandro, Del Moro, Massimo, Proia, Lapenna, Madeddu.

All. Mauro Mazza

La terna arbitrale

Carlo Esposito (Napoli), Vincenzo Andreano (Foggia), Vincenzo Abbinante (Bari)

Cartellini: Alagia (16’), Ruggieri (37), Santilli (50’), Monni (65’), Lo Porto (78’).

La cronaca della gara

Parte il recupero della 13esima giornata dopo la decisione di Esposito che, allo scorso appuntamento, aveva fermato tutto in attesa di un miglioramento delle condizioni visive rese difficoltose a causa della nebbia. Come da regolamento dopo un tempo di stop per attendere eventuali miglioramenti, che non sono giunti, il direttore di gara aveva deciso di sospendere la gara e rimandare. Si riprende dunque oggi al ‘Di Tella’ dal risultato di 1-0 per gli undici di casa, a segno con Ruggieri, dal 33esimo minuto del primo tempo. La mini frazione non ha visto particolari emozioni se non un’occasione da gol per i gialloblu con Mazzeo che serve Guida a sinistra: il 10 del Vastogirardi scarta tre avversari e serve Salatino al centro il quale però non trova lo specchio della porta.

Si riprende dopo un breve intervallo con la seconda frazione subito segnata dall’occasione di raddoppio. Donatelli al 55’ lotta sulla fascia destra e s’inventa un passaggio ficcante per Alagia, che scambia sul limite dell’area con Guadalupi, il cui pallonetto non s’infila però alle spalle di Semprini. Quando c’è da soffrire il Vastogirardi sa farlo bene conservando posizioni e struttura: il Trastevere costruisce almeno due occasioni interessanti e diverse altre pericolose, soprattutto con Crescenzo, Corsetti e Sannipoli. Ma al 73esimo gli altomolisani s’impongono con il solito Michele Guida, che su grande azione costruita da Salatino e Alagia trova il suo 16esimo gol in campionato e si rinsalda nella posizione di capocannoniere. Ingenuità difensiva pochi minuti dopo, quando all’80esimo Sannipoli con un tiro centrale che con deviazione, complice anche la nebbia che pure quest’oggi ha impensierito non poco i giocatori in campo e reso difficile la gara, coglie di sorpresa Di Stasio all’angolo destro e trova il punto della bandiera. Vanificato subito dopo, però, da Salatino, che raccoglie un rimpallo sul tiro di Guida respinto da Semprini e la mette morbida dentro con un pallonetto praticamente a porta vuota.

Con questa belle vittoria, il Vastogirardi non solo si allontana dalla zona playout, distante ora 6 punti, non solo conferma l’imbattibilità in casa, ma si consolida in un’ottima ottava piazza, a soli due punti dall’ultimo posto playoff occupato dal Tolentino, a conferma di una classifica davvero molto corta tra il terzo e il terzultimo posto e quindi della validità di questo girone di Serie D, composto da squadre molto forti ed ostiche che la formazione altomolisana sta affrontando a testa alta.

Asd Vastogirardi 3 – 1 Trastevere calcio

RIPRESA AL 34’ DOPO LA SOSPENSIONE SU RISULTATO PARZIALE 1 – 0

13esima giornata, 5/01/22, stadio Filippo Di Tella – Vastogirardi

Marcatori: Ruggieri (32’), Guida (73’), Salatino (86’), Sannipoli (84’)

Le formazioni

ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Donatelli, Acunzo, Salatino, Guida, Alagia.

Panchina: Cavallo, Secondo, Gargiulo, Limonio, Irace, Rinaldi, Visone, Buglia.

All. Fabio Prosperi

TRASTEVERE CALCIO

Semprini, Cervoni, Lo Porto, Sannipoli, Tarantino, Giordani (Squerzanti 82’), Santilli, Crescenzo, Monni, Corsetti, Macri.

Panchina: D’Alessandro, Del Moro, Massimo, Proia, Lapenna, Madeddu.

All. Mauro Mazza

La terna arbitrale

Carlo Esposito (Napoli), Vincenzo Andreano (Foggia), Vincenzo Abbinante (Bari)

Cartellini: Alagia (16’), Ruggieri (37), Santilli (50’), Monni (65’), Lo Porto (78’).