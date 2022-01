Quirinale, Toma: “Ho sentito Berlusconi molto carico. Voto per lui”

Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha confermato l’intenzione di votare Silvio Berlusconi come Presidente della Repubblica. Lo ha fatto intervenendo a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1.

“Io lo sento spesso Berlusconi, mi ha chiamato due o tre giorni fa. L’ho sentito molto tonico. Il presidente Berlusconi con me ha un rapporto di amicizia solido, sa qual è il mio orientamento. Se Berlusconi e il centrodestra mantengono la posizione, io voto Berlusconi. Io l’ho sentito la settimana scorsa ed era molto, molto carico, anche tre giorni fa era molto carico” ha detto Toma.

Poi ha aggiunto: “Io non ne ho discusso, io sono per l’appartenenza politica e la lealtà tra persone perbene. Non ho ricevuto alcuna indicazione del centrodestra e, se non ne avrò. Sulla scheda scriverò Silvio Berlusconi”.

Le votazioni per il Quirinale scatteranno lunedì prossimo 24 gennaio e Toma è uno dei tre delegati molisani insieme con Salvatore Micone e Andrea Greco.