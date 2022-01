Andrea Greco per il Movimento 5 Stelle, il governatore Donato Toma e il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. Ecco i ‘grandi elettori’ che rappresenteranno il Molise a Roma il prossimo 24 gennaio, il primo giorno in cui si riunirà il Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Sono i nomi designati oggi pomeriggio – 11 gennaio – dal Consiglio regionale convocato dal presidente Salvatore Micone che a inizio seduta ha ricordato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, venuto a mancare questa mattina, e l’ex assessore regionale Luigi Velardi, scomparso pochi giorni fa.

Il centrodestra alla fine si è allineato alla proposta che il governatore Donato Toma ha portato sul tavolo della maggioranza, ieri impegnata in una lunga riunione prediligendo “una scelta istituzionale“. In pratica, l’unica strada in grado di accontentare più o meno tutti e comunque la sola strategia possibile per evitare ulteriori litigi in una coalizione nella quale non sono mai mancati dissensi, malumori e musi lunghi. Avevano proposto la propria candidatura anche Aida Romagnuolo (Fratelli d’Italia) e Vincenzo Niro (Popolari), mentre Orgoglio Molise aveva indicato Gianluca Cefaratti.

Alla missione romana parteciperà, oltre al capo della Giunta, anche il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. Su tale indicazione si erano espressi i presidenti delle Assemblee legislative di tutta Italia la settimana scorsa.

Oltre ai presidenti Toma e Micone, viene designato tra i grandi elettori anche il capogruppo M5S Andrea Greco: è proprio l’esponente pentastellato il più votato dall’assise sostenuto anche dal Partito democratico. Otto voti per Greco, Toma e Micone ne ottengono solo sei. Infine, viene espresso un voto per Quintino Pallante, l’assessore ai Trasporti esponente di Fratelli d’Italia.

“Ringrazio la maggioranza in Consiglio regionale – il commento di Toma – che ha inteso darmi l’opportunità di partecipare ad uno dei momenti più significativi della democrazia parlamentare, qual è, appunto, l’elezione del Capo dello Stato. Un compito che mi gratifica e che onorerò con tutto l’impegno che la circostanza richiede. La mia elezione e quella del presidente Micone rappresentano un chiaro segnale di come la maggioranza di Palazzo Vitale abbia scelto di farsi rappresentare dai vertici istituzionali della Regione Molise”.

Ora la ‘partita’ si sposta a Roma e sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Toma ha già dichiarato che voterà per il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, mentre nel Movimento 5 Stelle non sono state risolte le divisioni sul nome da indicare per il Quirinale.