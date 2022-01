Quasi 25mila non vaccinati in Molise: l’8.6% della popolazione sopra i 5 anni

Quanti sono i non vaccinati nella nostra regione? Il dato lo ha fornito ieri sera l’azienda sanitaria regionale: sono 24.765 persone ovvero poco più dell’8 e mezzo per cento della platea vaccinabile, che come sappiamo sono i cittadini dai 5 anni in su e che in Molise sono 287.026.

Ma andiamo nel dettaglio: i vaccinati con sola prima dose risultano essere 262.261 persone, pari al 91.37% della popolazione considerata; i vaccinati con due dosi sono 248.077 persone, ovvero l’86.43% della platea; infine, i vaccinati con terza dose sono 134.045, pari al 46,7% del totale considerato.

Per i bambini dai 5 agli 11 anni il dato lo abbiamo calcolato noi. Stamane risultano vaccinati con prima dose 4.086 piccoli molisani, che su una platea di 15.664 equivale al 26.1%. Hanno ricevuto già il richiamo in 499, ovvero il 3.2%.

Come interpretare questi dati? Quello che possiamo fare è metterli a confronto col dato medio nazionale. Nel momento in cui si scrive – come si può osservare dal sito governativo – i vaccinati in Italia con prima dose risultano essere l’89.2% del totale della popolazione – però – dai 12 anni in su. Per quanto riguarda la platea 5-11 il dato è invece del 21.10%. I vaccinati residenti in Italia con due dosi sono invece l’86.71% degli over 12 e il 3.64% dei 5-11enni. Per quanto concerne la terza somministrazione, questa ha riguardato il 65.86% degli over 12 mentre per i più piccoli la terza dose non è stata ancora autorizzata.