Quand’è San Valentino 2022 e cosa regalare?

San Valentino è la giornata degli innamorati. Dedicata all’amore in tutte le sue sfaccettature e agli innamorati, la festa di San Valentino è una delle celebrazioni non festive più seguite e amate in tutto il mondo. Giovani e meno giovani attendono San Valentino per esprimere i propri sentimenti, per confermarli o anche per farli conoscere alla persona amata. La giornata dedicata agli innamorati è il 14 febbraio di ogni anno. Il giorno in cui cade questa festa resta molto importante: a seconda di quando ricorre, infatti, si può optare per un regalo piuttosto che per un anno.

Quando San Valentino, ad esempio, ricorre di venerdì, sabato o domenica, i regali più diffusi sono i week-end, in località romantiche o strutture dedicate al relax e al benessere. Questa formula è un po’ meno utilizzata quando la ricorrenza cade nei giorni della settimana. In quest’ultimo caso, infatti, è più difficile conciliare il lavoro alla voglia di staccare la spina e dedicarsi solo all’amore. Nel 2022 San Valentino sarà di lunedì. In questo caso, un regalo gradito resta comunque il week-end lungo: si può realizzare sempre che tu e il partner possiate prendere un giorno di ferie dal lavoro. Nel caso in cui la giornata di ferie non sia un’opzione plausibile puoi sempre optare per un regalo differente e, soprattutto, personalizzato. Le possibilità sono innumerevoli e spaziano dai cuscini ai plaid, dalle mug alle cornici con foto, sino agli orologi a parete o da polso. Non mancano, fra le possibilità, anche i gioielli e le cene o i pranzi a sorpresa.

Indipendentemente da quale sarà la tua scelta, uno dei regali a cui non dovresti rinunciare è il bouquet di fiori oppure una pianta ornamentale. Il primo è fra i regali più apprezzati dalle donne, che da sempre amano riceverli, la seconda, invece, è sempre più in voga fra gli uomini perché costituisce un ottimo modo per arredare casa con un po’ di colore. Le piante, inoltre, oltre che decorare casa con un tocco di verde e colore, conducono un ulteriore significato: vanno nutrite, curate e accudite giorno dopo giorno, esattamente come l’amore.

Come ottenere i codici sconto Colvin

Colvin è sinonimo di composizioni di fiori freschi e secchi perfetti in ogni stagione. Fiori particolari, capaci di esprimere nella loro forma e nel loro colore, tutte le emozioni e i sentimenti dell’animo umano. Ideali come regalo per il giorno di San Valentino, i fiori e le piante di Colvin hanno un ulteriore vantaggio: possono essere acquistati sfruttando i codici sconto Colvin che il brand mette a disposizione di tutti i suoi clienti. Come ottenerli? Semplice!

Il primo modo per ottenere i codici sconto Colvin è raggiungere il portale ufficiale. In esso è possibile iscriversi alla newsletter e in questo modo ricevere, sulla mail indicata, il buono sconto corrispondente. Un altro modo per ottenere i coupon Colvin è visitare periodicamente il sito web nel quale è possibile trovare promo e codici sconto dedicati ai clienti.

Un’ulteriore maniera per ottenere dei buoni sconto Colvin è far parte della community Colvin, divenendo fan sui social network come Facebook oppure seguendo il brand su Instagram. Anche in questo caso è possibile restare aggiornato sulle novità del brand e sugli ultimi codici sconto rilasciati dal marchio. In ultimo potresti pensare di iscriverti ai canali di messaggistica: agli utenti membri sono dedicati sconti molto particolari.

Codici sconto Colvin per San Valentino: un amore di risparmio

Pronto a utilizzare i codici sconto Colvin? Sebbene alcuni codici sconto Colvin possano essere utilizzati sono per brevi o determinati periodi di tempo, la maggior parte di essi vale sul primo ordine utile che farai sul sito web ufficiale. Ciò significa che i buoni sconto Colvin possono essere utilizzati anche in periodi dell’anno particolari, come ad esempio San Valentino. L’utilizzo dei coupon Colvin nei giorni immediatamente precedenti san Valentino è sicuramente un’ottima idea per acquistare un regalo speciale per chi ami e al tempo stesso risparmiare un po’ di euro.

In questo caso, oltre che acquistare il regalo per il partner puoi anche decidere di far sapere a un amico o a un’amica quanto sia importante per te acquistando dei fiori o una pianta. Ricorda che la tipologia dei fiori o delle piante così come il loro colore hanno dei significati particolari. Raccogli le idee e pensa a ciò che vuoi comunicare e poi scegli il bouquet di fiori o la pianta giusta. Dì a ciascuno dei tuoi affetti quanto l’ami con il giusto fiore!