Anche il mese di gennaio sarà off limits per la movida campobassana. Al di là del covid che di fatto ha “chiuso” di nuovo tutti in casa, il sindaco del capoluogo Roberto Gravina, nelle scorse ore, ha firmato la proroga dell’ordinanza – per altri trenta giorni – per quanto riguarda le limitazioni degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, etc.) e di vendita generi alimentari, nonché la proroga del divieto di vendita da asporto a tutela del decoro e della sicurezza urbana.

Dunque – come per le precedenti ordinanze – altri trenta giorni di limitazione: chiusura alle 2 di notte per le attività di bar, pizzerie e ristoranti del centro cittadino e riapertura come sempre alle 4:30. Il provvedimento interessa anche gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, con vendita anche da asporto e di circoli privati dell’area urbana. Come le precedenti, anche questa ordinanza nasce dall’esigenza di garantire la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti e la sicurezza urbana. Perché continuano ad essere diverse le segnalazioni di residenti che lamentano il disturbo della quiete pubblica durante le ore notturne

Pertanto i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, yogurterie ed esercizi affini) siti nell’area urbana, dovranno continuare ad osservare l’orario di chiusura entro e non oltre le 2, con riapertura a partire dalle 4:30. Per ragioni di sicurezza e decoro urbano, è vietata la vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6 ed è ammessa la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica; è assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno.

Su tutto il territorio cittadino è vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi (es. bar e ristoranti), dalle 2 alle 7; mentre gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osserveranno l’orario di chiusura entro le 21,30.