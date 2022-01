La prima neve del 2022 è arrivata puntuale, come ampiamente previsto dagli esperti del meteo. Dopo le temperature miti e il caldo fuori stagione registrati a cavallo di Capodanno, lo scenario è cambiato completamente: una perturbazione fredda ha raggiunto l’Italia. Anche la Protezione civile aveva emesso per oggi un’allerta meteo prevedendo in serata nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Campania, Basilicata e Puglia prevedendo forti venti di burrasca e mareggiate sulle coste.

I fiocchi hanno imbiancato prima le cime più alte come Capracotta e Campitello Matese. Poi hanno fatto capolino anche a quote più basse: inizialmente misti all’acqua, poi con l’abbassamento delle temperature sono diventati via via più consistenti coprendo strade e auto a Campobasso e nei paesi delle aree più interne regalando il consueto scenario suggestivo.

Al momento non si registrano problemi nel capoluogo, imbiancato l’ultima volta lo scorso 29 novembre. Secondo i meteorologi, domani – lunedì 10 gennaio – in città sono previsti oltre 30 centimetri di coltre nevosa che renderà necessario l’attivazione del piano neve di cui si occupa la municipalizzata Sea Servizi e ambiente spa. Probabilmente i disagi saranno limitati dalla chiusura delle scuole: a Campobasso le lezioni non riprenderanno in presenza come stabilito in un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gravina per limitare l’espansione dei contagi.