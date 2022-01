Il premio internazionale “Gustav V.R. Born” è stato assegnato al professore Giovanni De Gaetano, presidente del Neuromed.

Un riconoscimento di grande rilevanza che la Fondazione Vas – impegnata nella ricerca nel campo dell’angiologia e della medicina vascolare – ha scelto di conferire al ricercatore molisano attivo all’istituto di ricerca di Pozzilli che è quindi diventato membro della Vas International Academy. Il presidente del Neuromed è stato indicato quale destinatario del premio per le sue ricerche sulle piastrine.

Il premio, infatti, è intitolato alla figura di Gustav Born, professore di farmacologia le cui ricerche iniziarono quando, come medico militare, fu assegnato a Hiroshima, dove curò i giapponesi colpiti dalle radiazioni nucleari In qualità di medico in servizio con il Royal Army Medical Corps, è stato uno dei primi a testimoniare i postumi della bomba atomica a Hiroshima. È stato colpito dall’incidenza di gravi disturbi emorragici tra i sopravvissuti, dovuti alla mancanza di piastrine a causa dei danni da radiazioni. Questo ha guidato gran parte delle sue ricerche successive. Ha sviluppato un semplice dispositivo per misurare il tasso di aggregazione piastrinica che ha rivoluzionato la diagnosi delle malattie del sangue correlate alle piastrine e ha portato allo sviluppo di farmaci antipiastrinici che hanno ridotto il rischio di infarto e ictus per milioni di persone in tutto il mondo. Non ha brevettato il dispositivo, affermando che i progressi scientifici con implicazioni mediche non dovrebbero essere sfruttati a scopo di lucro.

Proprio alle piastrine è legata una parte importante della lunga carriera scientifica del professor de Gaetano, che con i suoi studi ha contribuito a delineare questo importante elemento della coagulazione sanguigna e, di conseguenza, delle patologie trombotiche.

Ogni due anni la fondazione Vas, nel corso del suo incontro accademico annuale, onora personalità di tutto il mondo che si sono distinte nella ricerca medica in materia di salute pubblica, medicina e biologia vascolare, emostasi, aterosclerosi, trombosi e fisiopatologia piastrinica.