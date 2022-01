Premio De Andrè, 94 opere in concorso. Testi anche da Lombardia e Campania

Sono 94 le opere presentate per l’ottava edizione del Premio letterario nazionale dedicato a Fabrizio de Andrè. Nella categoria adulti 37 componimenti in poesia e 25 testi per la sezione narrativa; per la categoria studenti sono giunti 20 componimenti in poesia e 12 le proposte per la narrativa.

Il Molise è maggiormente rappresentato, a seguire Lombardia, Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Veneto e poi regioni vicine come Puglia e Abruzzo, ma anche Sardegna e Sicilia. I componimenti saranno valutati da una giuria tecnica composta da nomi e volti noti nel panorama culturale italiano curatori, educatori ed esperti nel campo dell’arte, della letteratura, prosa e poesia, giornalisti e critici oltre a professori universitari.

Padrino e giurato d’eccezione il vignettista e scrittore Vauro Senesi.

Questi i premi in palio: per i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, nella categoria adulti saranno assegnati 300 euro al primo classificato e cento euro al secondo e al terzo classificato.

Alla scuola secondaria di secondo grado che partecipa con più studenti in premio 200 euro da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico.

Ai vincitori della categoria studenti sarà assegnato un buono per acquistare libri, oltre ad una targa e un attestato di partecipazione per i partecipanti di entrambe le sezioni.

Previste poi una menzione speciale “Valeria Fanelli” e una menzione speciale giuria popolare (per tutte le categorie ed entrambi i componimenti).

Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella (CB), ha visto nelle diversi edizioni una numerosa partecipazione da tutto il territorio nazionale, sono quasi 1000 le opere pervenute in questi sei anni di edizione del premio raccogliendo una varietà di componimenti in prosa e poesia ispirati ai valori ed alle immagini evocate dalle canzoni di Fabrizio De André come testimonianza di una riflessione sociale e storica ancora viva, sono diversi gli obiettivi del progetto proposti dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”.

Il concorso gode del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, per la manifestazione finale, e nelle diverse edizioni ha avuto il patrocinio del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, del Comune di Pietracatella, hanno partecipato l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella, l’Istituto Omni-Comprensivo del Fortore, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università di Siena e del Centro Studi De André.

Per informazioni consultare il sito: www.premioletterariodeandre.com