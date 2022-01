Non rispondeva al telefono da ieri, e amici e familiari erano al corrente del suo stato di salute peggiorato improvvisamente. Oggi pomeriggio la scoperta della sua morte, per cause in corso di accertamento. Un 44enne di Termoli, ingegnere che da tempo lavorava nel capoluogo delle Marche, è stato trovato senza vita nel suo appartamento, zona stazione ad Ancona.

Secondo quanto si apprende dai soccorritori che hanno forzato l’uscio su richiesta delle autorità sanitarie e del 118, il giovane era deceduto da diverse ore. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ancona insieme col medico 118 lo hanno trovato riverso a terra sul pavimento del bagno.

Non si conoscono, al momento, le ragioni della morte che molto probabilmente saranno accertate dall’esame autoptico che la magistratura marchigiana disporrà nelle prossime ore. Non è chiaro nemmeno se esista un collegamento qualsiasi tra l’infezione e il decesso. L’uomo, classe ’78, aveva contratto il virus qualche giorno fa e si trovava in isolamento domiciliare. Ieri, sempre da quanto si apprende, le sue condizioni erano peggiorate.