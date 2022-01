Si dovrebbe iniziare oggi all’ospedale Cardarelli la turnazione speciale delle 12 ore continuative per gli infermieri, gli oss e i tecnici di quei reparti dove diventa essenziale “ridurre al massimo” gli spostamenti, visto che sono interessati da alcuni casi di positività proprio del personale sanitario. Succede al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, per esempio, dove sarebbero già 4 gli infermieri contagiati e dove c’è un medico positivo. Da fonti ospedaliere si apprende che ci sono altri casi in Medicina e in Chirurgia.

I direttori di reparto hanno previsto turni più lunghi per andare incontro sia all’esigenza di limitare gli scambi sia alla carenza di forza lavoro in corsia. C’è poi la questione dei tamponi che proprio in considerazione di questa situazione particolarmente critica, che vede già almeno una decina di operatori sanitari contagiati, vengono effettuati con frequenza quotidiana. Da alcuni giorni il personale sanitario delle aree più critiche è sottoposto tutti i giorni al tampone, indipendentemente da turni e riposi.