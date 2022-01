Andrea, nome di fantasia, ha 8 anni. E’ tornato a scuola dopo le vacanze di Natale, ma non può andare in palestra. Per il suo Comune è ancora nell’elenco dei malati Covid-19. Per l’Asrem che gli ha fatto il tampone molecolare il 3 gennaio si è negativizzato.

Lorenzo (altro nome di fantasia), 10 anni, fratello di Andrea, è negativo (con tampone rapido) dall’8 gennaio, ma non ha ancora il green pass e senza quello non può frequentare il suo amato corso di kick boxing.

E’ la loro mamma, Enza Bonadie, campobassana trapiantata a San Massimo, a raccontarci questa odissea nella burocrazia che tiene ostaggio della quarantena i suoi figli.

“Ho scoperto che i ragazzi erano postivi il 23 dicembre. Avevano qualche piccolo sintomo simil influenzale e siccome da lì a poco ci sarebbero state occasioni per ritrovarsi in famiglia (Natale era alle porte), gli ho fatto fare un tampone rapido risultato purtroppo positivo. Dico purtroppo non perché la malattia sia stata severa, anzi, ma perché da quel giorno è iniziata la loro lunga quarantena che, tecnicamente, almeno per l’Asrem, è ancora in corso”.

Quarantena che Enza ha fatto assieme a loro due in casa senza ammalarsi “probabilmente grazie alla mia terza dose di vaccino”.

Il 3 gennaio l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha contattato la famiglia dei bambini per ricostruire la catena dei contatti e sottoporli a tampone molecolare. Con le nuove misure di contenimento i 10 giorni canonici di isolamento erano passati quindi si poteva valutare con un molecolare (più certo nel risultato di un antigenico che sarebbe stato comunque valido) la situazione.

“Andrea si era negativizzato, Lorenzo era ancora positivo. Nel frattempo i contatti più stretti, come pure la scuola, li avevo già allertati io nei giorni trascorsi tra il 23 dicembre e i primi di gennaio”.

Da quel momento l’Asrem ha come ‘dimenticato’ i due fratellini di San Massimo: “Non ci chiamavano per ripetere il tampone così l’8 gennaio ho fatto rifare un test rapido a Lorenzo in farmacia. Anche lui si era negativizzato ma il green pass non è mai arrivato, né per lui, né per suo fratello. Almeno fino ad oggi”.

E’ l’Asrem a rilasciare il certificato che attesta la fine dell’isolamento e ‘liberare’ gli ex malati Covid dopo il tampone. Col sistema di tracciamento andato sotto pressione per il dilagare dei contagi e per quella che è stata ribattezzata la ‘tamponite’ delle feste di Natale sono anche pediatri e medici di base a firmare il certificato di guarigione, come denunciava proprio ieri la Fismu in questo articolo.

“Ho avuto rassicurazioni dal nostro medico di famiglia che dovrebbe risolvere il problema ai ragazzi a breve. Chiaramente ho inviato i tamponi anche all’Asrem ma non ho ancora avuto risposta. Purtroppo senza green pass i miei figli non possono fare attività sportiva, mentre sono rientrati a scuola grazie al tampone che ha attestato la loro guarigione”.

C’è poi un ulteriore problema per chi ha ricevuto una diagnosi di positività e poi si è negativizzato agganciato stavolta al nuovo sistema di conteggio dei contagi. Per un certo numero di giorni dopo l’emanazione della circolare del 31 dicembre scorso (quella che ha inserito nei bollettini anche i test rapidi) i farmacisti e gli operatori dei laboratori inserivano sulla piattaforma regionale soltanto gli antigenici dei positivi. Lorenzo, che ha fatto un antigenico l’8 gennaio ed era negativo non è stato conteggiato sebbene il suo non fosse un semplice test negativo ma un test di negativizzazione dalla malattia al quale sua madre ha fatto ricorso perché “nessuno ci chiamava”.

Resta il fatto che a distanza di tanti giorni il certificato verde aggiornato non c’è ancora.