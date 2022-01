Gli agenti di polizia sono intervenuti in un appartamento della zona industriale di Campobasso per una segnalazione di rumori molesti ma hanno scoperto una attività di confezionamento di hashish. È accaduto nei giorni scorsi quando l’ufficio Prevenzione e Soccorso pubblico della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento sul numero 113 per rumori continui che arrivavano dall’abitazione. Quando gli agenti sono entrati hanno identificato il proprietario e le altre persone che erano presenti in casa e durante il controllo hanno notato sul tavolo della cucina bustine di plastica trasparente, un bilancino di precisione e 15 grammi di hashish. Il materiale è stato sequestrato e il proprietario dell’appartamento segnalato alla Procura della Repubblica per detenzione illecita di stupefacente.