LUNEDI’ 10 Risveglio con la neve per la maggior parte dei molisani: il lunedì si conferma imbiancato in quasi tutti i comuni dove la giornata trascorrerà ancora con altre precipitazioni a carattere nevoso, piogge abbondanti e temperature basse ma comunque nella media del periodo. La nuova fase di maltempo, entrata nel vivo già nella giornata di ieri, non durerà molto, ma darà il meglio di sé in questo lunedì. A Campobasso dovrebbero cadere circa 30 centimetri di neve mentre la costa adriatica sarà spazzata da forti venti di grecale con burrasche e mareggiate. Insomma, ci aspetta una prima parte della settimana davvero da brividi.