Rientravano dalla battuta di pesca ed erano quasi arrivati a destinazione quando il piccolo natante su cui erano a bordo ha iniziato ad imbarcare acqua ed è affondato, in un tratto di mare profondo 3 metri circa. Due le persone sul mezzo: per loro tanto spavento ma nessuna conseguenza. E per fortuna il rapido intervento della Guardia costiera ha scongiurato un danno ambientale.

È successo stamane a Termoli: alla sala operativa della Guardia Costiera è arrivata una segnalazione telefonica relativa all’affondamento di una piccola unità da pesca nei pressi dell’imboccatura del porto turistico di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento, la piccola unità con due persone a bordo al rientro dalla battuta di pesca ha imbarcato acqua e nonostante i numerosi tentativi messi in atto dall’equipaggio è affondata.

Foto 2 di 2



Gli occupanti sono stati tratti in salvo da un altro natante che era in zona. Grande lo spavento per i due marinai per i quali però non si sono rese necessarie le cure mediche.

Le operazioni di recupero del peschereccio, effettuate con l’utilizzo di un sommozzatore, sono terminate con il trasferimento in sicurezza del motopesca al vicino cantiere navale per le riparazioni del caso. Al momento dell’affondamento e durante le successive attività di assistenza non sono state segnalate fuoriuscite di carburante dal relitto, anche perché l’unità era appena rientrata dalla battuta di pesca e doveva semmai rifornirsi.

L’area è stata presidiata dal personale della Capitaneria di Termoli che, per garantire che le operazioni di recupero si svolgessero in piena sicurezza, così come per scongiurare eventuali pericoli per la navigazione in zona, ha prontamente richiesto l’emissione di un avviso radio ai naviganti ed ha impiegato, altresì, la motovedetta CP 2115.

Durante tutta la durata delle operazioni sono state anche adottate tutte le necessarie cautele per tutelare le acque portuali ed impedire qualsivoglia forme di inquinamento.

Quanto accaduto è tuttora sotto la lente di ingrandimento della Capitaneria di Porto che procederà alle investigazioni del caso, per accertare le cause dell’evento e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

Esattamente due mesi fa due pescherecci, ormeggiati al porto, erano affondati (uno completamente e uno solo parzialmente). Anche in quel caso si è scongiurato il pericolo ambientale.