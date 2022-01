Per la Magnolia ennesimo rinvio: non si gioca neanche contro l’Empoli

Ancora attesa per il rientro sul parquet per i ‘fiori d’acciaio’. Salta anche il recupero della gara inizialmente programmata per il 6 gennaio e poi prevista, quale recupero, il 27 contro l’Empoli in casa delle toscane per La Molisana Magnolia Campobasso. A causare il differimento del match le problematiche di positività al coronavirus nel gruppo toscano, numero salito ulteriormente nelle ultime ore. Si allunga così il tempo senza confronti per le rossoblù, la cui ultima uscita rimonta al match interno del 19 dicembre contro Faenza (l’ultima trasferta c’era stata una settimana prima a Moncalieri).

Nel frattempo – sul fronte delle magnolie – la situazione, dopo il principio di focolaio di Covid-19 all’interno del gruppo squadra, si è normalizzata ed il gruppo ora è impegnato a lavorare in maniera stabile in vista di domenica, quando è prevista un’altra trasferta toscana: nello specifico a Lucca.