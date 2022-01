Paziente a rischio trasferita al Cardarelli, partorisce in ambulanza

Stamane, quando erano circa le 6.30 del mattino, una donna ha partorito in ambulanza. Dal San Timoteo di Termoli, ospedale in cui non c’è una Terapia Intensiva Neonatale, è stato disposto il trasferimento con il 118 al Cardarelli di Campobasso.

Ma poco prima di arrivare a destinazione la donna ha dato alla luce il suo bambino. Dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale campobassano fanno sapere che entrambi stanno bene. Il bambino, non appena arrivato, è stato visitato e ora si trova, in buone condizioni di salute, al Nido.

Il trasferimento è stato disposto perchè si trattava di un parto a rischio, che per fortuna è finito nel migliore dei modi, e per la contestuale circostanza che l’ospedale del Basso Molise non dispone di una Terapia Intensiva Neonatale. Quando c’è un fattore di rischio neonatale, infatti, la norma è far partorire la donna in un reparto attrezzato per le emergenze che potrebbero subentrare dopo il parto.