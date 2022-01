Dopo un anno di stop a causa delle restrizioni per la pandemia, si è rinnovata oggi 1 gennaio la tradizione del tuffo di Capodanno a Termoli. Una trentina circa di cittadini termolesi si sono ritrovati sulla spiaggia di Sant’Antonio del lungomare nord a mezzogiorno per salutare con un tuffo in mare l’arrivo del nuovo anno.

Nonostante la nebbia e l’umidità di queste ore, hanno sfidato le temperature non proprio gradevoli e dopo le foto e i video ormai di rito, si sono tuffati rimanendo in acqua per qualche minuto. Molti hanno deciso di rendere ancor più goliardica l’atmosfera travestendosi con costumi tipo quello dell’Uomo Ragno o indossando parrucche scherzose.

Un modo per mettere da parte per qualche minuto le difficoltà legate al Covid per augurare a tutti un 2022 più leggero e festoso.