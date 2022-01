Cambia la turnazione nei presidi ospedalieri del Molise. I turni di lavoro per infermieri, tecnici, ostetriche, riabilitatori si riducono di numero ma si allungano per numero di ore, passando dalle abituali 6 ore a 12 ore. Una decisione motivata come “misura anti-contagio”, il cui obiettivo dichiarato è quello di evitare l’andirivieni continuo di personale riducendolo al minimo indispensabile.

Il provvedimento, che sta destando stupore negli ospedali, è del direttore sanitario Evelina Gollo e ha raggiunto ieri tutti gli operatori sanitari i quali hanno appreso, tramite un attoAsrem protocollato, che d’ora in avanti e fino a nuove disposizioni i turni del personale in servizio negli ospedali saranno di 12 ore, in considerazione – si legge nel provvedimento – “del netto aumento dell’incidenza dei casi di covid, allo scopo di ridurre al minimo il movimento di personale all’interno dei presidi ospedalieri e limitare il contagio tra i lavoratori”.