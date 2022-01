Gli uomini della Polizia locale e gli operatori della Sea si sono rivelati fondamentali in questi anni di pandemia e a loro saranno assegnati riconoscimenti al merito. Lo ha stabilito il Consiglio comunale di Campobasso che oggi ha approvato le proposte del consigliere di Forza Italia Mimmo Esposito.

Anche i lavoratori della municipalizzata, nel loro lavoro di raccolta dei rifiuti, si sarebbero contagiati: sette dipendenti della Sea sarebbero attualmente positivi, come annunciato dagli esponenti delle minoranze durante l’assise civica. La proposta di Esposito ha trovato il consenso dell’amministrazione comunale. L’assessore Simone Cretella, titolare dell’Ambiente e della Polizia locale, ha riconosciuto che “gli agenti sono stati in prima linea durante questo lungo periodo di pandemia e l’Amministrazione, insieme allo stesso comandante Greco, sta già da tempo lavorando, affinché possa essere tributato ad ogni agente il giusto riconoscimento per l’encomiabile opera prestata sin dall’inizio della pandemia. Il corpo di Polizia Locale, in ogni fase dell’emergenza sanitaria ancora in atto, si è sempre brillantemente distinto sia nell’espletamento delle ordinarie attività, sia in quelle di ordine pubblico, in piena sintonia con le altre forze dell’ordine, per assicurare alla collettività le migliori condizioni di sicurezza in ogni ambito della vita cittadina”.

L’ordine del giorno di Esposito, presentato nell’ambito di una mozione sul tema, chiede che il Consiglio comunale di Campobasso formalizzi alla Presidenza della Giunta regionale del Molise la richiesta di attribuzioni di onorificenze per meriti speciali a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città di Campobasso.

I vigili urbani hanno infatti operato “esponendo a rischio continuo la propria incolumità e quella dei loro familiari, specialmente durante il lockdown, evidenziando senso del dovere e professionalità elevata”. Anche tra gli uomini della Polizia locale nelle precedenti ondate della pandemia si sono registrati contagi.

Riconoscimenti sono previsti anche per i netturbini. “Anche gli operatori della Sea hanno svolto un lavoro importante nei difficili momenti che il Covid ci ha costretto a vivere e sono stati esposti a un maggior rischio nell’espletamento dei propri compiti e delle proprie mansioni”, ha aggiunto Cretella.

L’obiettivo è anche promuovere un evento pubblico in cui attribuire un riconoscimento di merito cittadino al valore professionale di tutti gli operatori della Sea che, a vario titolo, hanno fornito la propria azione professionale nel pieno dell’emergenza pandemica. Sarà inviata anche la società in house del Comune a valutare forme di riconoscimento ad personam una tantum come segno tangibile di stima e gratitudine.

Il consiglio comunale proseguirà venerdì 21 gennaio 2022, sempre come di consueto a partire dalle ore 8.30.