Obbligo vaccinale, green pass anche per parrucchiere e negozi. Tutte le date

L’ultimo tassello – in ordine di tempo – della lotta italiana al pervasivo virus è il Decreto, approvato la sera del 5 gennaio, che oggi dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure principali introdotte, l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni, che siano lavoratori o meno (ad eccezione solo di chi è esentato per motivi comprovati di salute).

Ma per orientarsi nel ginepraio di date e scadenze fissate da questo e dal precedente Decreto, ecco una guida riassuntiva.

Partiamo da ciò che è già norma ed è attualmente in vigore.

OBBLIGO DI MASCHERINE ALL’APERTO

Indossare il Dpi è già obbligatorio in tutta Italia, a prescindere che si sia in zona bianca, gialla o rossa.

GREEN PASS BASE PER TUTTI I LAVORATORI

Attualmente è necessario essere in possesso di green pass base (che si ottiene dunque anche con tampone antigenico valido 48 ore o molecolare valido 72) per tutti i lavoratori, del settore pubblico e privato.

OBBLIGO VACCINALE PER ALCUNI LAVORATORI

L’obbligo vaccinale sussiste già per gli operatori della sanità, della scuola, delle forze dell’ordine.

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO

È già necessario essere in possesso di green pass super (quello che si ottiene con vaccinazione o con guarigione da meno di 6 mesi e non con un tampone) per accedere a: bar e ristoranti al chiuso, e finanche per la semplice consumazione al bancone; per i luoghi di spettacolo come cinema e teatri; palestre e piscine al chiuso.

Ma le regole, come detto, stanno per cambiare. Ecco le nuove date da tenere a mente.

8 gennaio

OBBLIGO VACCINALE PER OVER 50

Scatterà l’obbligo vaccinale per tutti, italiani e stranieri residenti in Italia, che hanno compiuto (o che compiranno entro il 15 giugno) i 50 anni di età, siano essi lavoratori o meno. Sono previste sanzioni in caso di mancata vaccinazione entro il 1 febbraio.

L’obbligo è esteso anche al personale universitario, equiparato dunque al personale scolastico.

10 gennaio

DOVE DIVENTA OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS

Diventa obbligatorio il green pass rafforzato anche per: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti a cerimonie civili o religiose; congressi; sagre e fiere; ristorazione all’aperto; impianti di risalita anche se ubicati in comprensori sciistici; palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri sociali, culturali e ricreativi per le attività anche all’aperto; treni, aerei e navi; trasporto pubblico locale.

20 gennaio

OBBLIGO DI GREEN PASS (BASE) ANCHE PER IL PARRUCCHIERE

A partire da questa data sarà obbligatorio il green pass base per andare dal barbiere, dal parrucchiere o in centri estetici.

1 febbraio

BANCHE, POST E NEGOZI: RICHIESTO GREEN PASS BASE

Il green pass base servirà invece, da febbraio, anche per accedere in uffici pubblici, in banche e poste, così come in attività commerciali (ad esclusione dei negozi che vendono alimentari, delle farmacie e dei negozi che vendono beni essenziali alla persona).

15 febbraio

SUPER GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI OVER 50

La novità maggiore arriverà a febbraio, con l’obbligo di esibire sul posto di lavoro il green pass rafforzato (e dunque con vaccinazione o guarigione) per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, che abbiano 50 anni o più. Il green pass rafforzato sarà obbligatorio fino al 15 giugno. Chi non lo avrà non riceverà lo stipendio ma avrà diritto a conservare il posto di lavoro. Sono previste sanzioni tra 600 e 1500 euro.

Infine, ricordiamo le nuove regole per isolamento e quarantena.