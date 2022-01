Nuovo addio in casa Campobasso: l’attaccante Giacomo Parigi al Picerno

Dopo aver salutato Vitali (andato al Foggia in cambio di Merkaj), il Campobasso calcio dà l’addio ad un altro attaccante: Giacomo Parigi lascia il capoluogo con destinazione Picerno, provincia di Potenza. La formazione lucana milita sempre nel girone C del campionato di Lega Pro e ha attualmente ottenuto 30 punti in classifica.

Ad annunciare l’addio del calciatore classe 1996, che in verità poco spazio aveva trovato nello scacchiere di mister Cudini, è stata la stessa società con una breve nota stampa: “La SS Città di Campobasso ufficializza il trasferimento di Giacomo Parigi al Picerno. Per il giocatore classe 1996 si è concluso un accordo che prevede la cessione temporanea con diritto di opzione in favore dei lucani. A Giacomo un grande in bocca a lupo per la sua nuova esperienza in Basilicata”.