Il progetto che il Ministero dell’Interno ha finanziato per Termoli tramite i fondi del Pnrr riguarda la riqualificazione di Pozzo Dolce, l’area degradata compresa fra il lungomare Cristoforo Colombo e piazza Sant’Antonio. Ma del progetto attualmente si sa poco, tant’è che non ci sono ancora i dettagli del come e cosa il Comune intende realizzare. Si sa però che l’intero progetto avrà un costo di oltre 14 milioni e mezzo di euro e quindi mancano quasi due terzi dei fondi.

Lo si evince dalle schede pubblicate dal Ministero dell’Interno che riportano alcune delle informazioni relative alle opere finanziate. Per Termoli, i 5 milioni per la Rigenerazione Urbana riguardano la tipologia di intervento relativa a “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive”.

Quindi l’area di Pozzo Dolce andrà riqualificata in modo tale da tornare a essere un luogo di aggregazione e non lo scempio che è diventato negli ultimi anni, specie dopo la chiusura del chiosco, trasformandosi in rifugio per senzatetto o luogo di consumo di alcol e droghe lontano dagli sguardi della gente. Per altro la riqualificazione dell’area era già stata preventivata dall’Amministrazione Roberti, tant’é che figura nel Piano triennale delle Opere pubbliche (annate 2022-2023), proprio al costo di 5 milioni di euro.

Dagli stessi allegati presenti sul sito del Viminale si scopre però che i 5 milioni non saranno che una parte del progetto e difatti vengono indicati come cofinanziamento. Nello specifico la richiesta di contributo presentata lo scorso 4 giugno dal Comune di Termoli è stata accettata e la ripartizione prevista è di 2,1 milioni nel 2024, quindi 1,5 milioni nel 2025 e infine 1,3 milioni nel 2026. Di 212mila euro la somma prevista per la progettazione.

Mancano 9 milioni e 598mila euro che andranno reperiti in altro modo. “Al momento non abbiamo ancora il progetto, solo la scheda tecnica” precisa l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Enzo Ferrazzano.

In un servizio di qualche giorno fa la Tgr Molise ha detto che costando 14 milioni e mezzo, l’opera prevede anche la realizzazione del parcheggio interrato sotto Pozzo Dolce, un’opera di cui si parla a Termoli da decenni e che era tornata d’attualità durante l’Amministrazione Sbrocca come parte del progetto comunemente noto come ‘Tunnel di Termoli’, fortemente osteggiato dalle opposizioni e da comitati civici.

L’opera è stata aggiudicata alla ditta De Francesco Costruzioni ma per volere politico dell’Amministrazione Roberti è stata accantonata e anche a causa del Covid è sparita dall’agenda politica. Resta però il fatto che il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi sul ricorso della ditta proponente e che quel progetto da quasi 20 milioni di euro prevedeva un altro finanziamento pubblico da 5 milioni di fondi regionali.

“Il Tunnel non c’entra – tronca Ferrazzano –. Stiamo ragionando sul progetto da realizzare”. L’assessore conferma che “il finanziamento regionale di 5 milioni è ancora utilizzabile”. La stessa Regione Molise aveva ipotizzato un riutilizzo diverso da quello originale previsto per la ‘viabilità strategica’ che per l’appunto sarebbe dovuta essere la galleria fra porto e lungomare nord.

Di certo l’area di Pozzo Dolce è in una posizione strategica, sia per possibili sviluppi che guardano al turismo, visto l’affaccio sull’Adriatico e sul Borgo vecchio, sia perché potrebbe rappresentare uno snodo per la viabilità termolese che oggi appare congestionata e priva di un numero sufficiente di posti auto.

Quella del parcheggio interrato resta per ora un’idea che ogni tanto torna di moda. Ma coi fondi del Pnrr potrebbe tornare d’attualità.