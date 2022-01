Nuova indagine su omicron, il microbiologo: “Mi aspetto 100% dei casi in Molise”

Circa un centinaio i campioni oro-faringei che ieri sono stati sequenziati nel laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli a Campobasso per verificare la diffusione della variante omicron in Molise. Si è svolta infatti la nuova Flash Survey, o indagine rapida, predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità in tutte le regioni italiane per fotografare, a distanza di alcuni giorni dall’ultimo sequenziamento massivo contestuale, l’incidenza della variante rispetto ai contagi.

“Mi aspetto una larghissima prevalenza di omicron, in sostanza quasi il 100% dei casi” commenta il direttore del laboratorio, il microbiologo Massimiliano Scutellà, che ha coordinato le operazioni scegliendo anche i campioni da analizzare. “Ne abbiamo selezionati un centinaio provenienti da tutte le aree molisane interessate ai contagi, e ovviamente in entrambe le province, per avere una fotografia più rappresentativa possibile della variante”.

L’indagine precedente aveva già rivelato la diffusione all’80% di omicron e quella fatta alla vigilia di Natale, la prima promossa in campo nazionale, aveva riscontrato in Molise una diffusione del 24% circa. Ora si attende di conoscere con precisione il tasso di incidenza omicron attuale. I risultati dovrebbero arrivare entro il prossimo 11 gennaio.