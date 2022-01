Night Skinny, noto dj partito dal Molise a 18 anni: “A Termoli ho conosciuto i grandi del rap”

Night Skinny. Per gli appassionati del genere è uno dei top in Italia. Parliamo di Luca Pace, termolese doc, del centro, che appena diciottenne – era il 2001 – si trasferì a Milano per inseguire (ed esaudire) i suoi sogni. Parliamo di un produttore musicale e disk jockey importante, sulla scena da una ventina d’anni, con collaborazioni di rilievo, toste, che hanno avuto un ottimo successo. Nel rap è un’icona per moltissimi, questa è una certezza.

Nato e cresciuto in Molise, a Termoli come detto, ha quasi 39 anni (li compirà a febbraio) e ha al suo attivo diversi lavori. Lui si racconta così in una recente intervista a Basement Café: “Vengo dal paesino, da Termoli in Molise, e posso dire che sono la prova che il Molise esiste”. E racconta dei suoi primissimi passi: “Fine anni novanta comprai un campionatore 950 a Bologna ma per attaccarlo e capire come funzionava ci ho messo anni. Del resto, non c’erano i computer di adesso. Ricordo che il primo bit faceva schifo, lo feci ascoltare al mio amico Paolo”.

A Termoli Luca ha conosciuto e visto dal vivo i migliori rapper: “All’epoca si organizzavano robe strafighe, concerti, convention di writing. Ho conosciuto i grandi del rap a Termoli in quegli anni”. E sui rapporti con la famiglia dice: “Ho un buon rapporto con la mia famiglia, ricordo che mia mamma mi accompagnò per la prima volta al cinema”.

Come detto, da anni è un riferimento del rap e dell’hip hop. Ma la vera svolta è arrivata con il suo lavoro ‘Mattoni’, datato 2019. Lui stesso ammette: “Con ‘Mattoni’ è come se avessi messo Termoli sulla mappa. Ho la mia visione, c’è dietro una lavorazione maniacale. Io sono ambizioso, cerco la perfezione e non mi fido quasi di nessuno, solo di me stesso. Provo a condividere la mia visione, sono molto attento”.

Un disco arricchito dalla presenza di ventisei artisti di fama consolidata nel panorama hip hop italiano, tra esponenti della vecchia leva, della nuova scuola ed emergenti. Accolto positivamente dalla critica, ottenendo la certificazione di platino, il disco viene promosso con la pubblicazione del videoclip ufficiale della title track Mattoni e il rilascio di merchandise ufficiale d’abbigliamento in collaborazione con il brand Iuter.

Gli altri album prodotti in studio sono stati Metropolis Stepson (2010), Zero Kills (2014), City of God (2015) e Pezzi (2017), di cui Mattoni è il seguito. Ma ha cominciato a farsi conoscere grazie alla collaborazione con gli Antipop Consortium (gruppo statunitense di hip hop alternativo) e all’amicizia con il rapper italiano Tormento, con cui lavora a ‘Sorry we’re full ep’, pubblicato da Eden Garden, etichetta fondata proprio da Luca Pace, ovvero Night Skinny.

Nella sua carriera ha ‘reclutato’ artisti del calibro di Marracash, Noyz Narcos, Colle Der Fomento, Ghemon, Salmo, Ensi e Achille Lauro. fds