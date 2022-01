E’ stato un risveglio imbiancato per tanti molisani e in modo particolare per i cittadini di Campobasso: circa 20 centimetri di neve sono caduti nelle scorse ore. Per questo, nella notte è entrato in azione il piano neve della Sea Servizi e Ambiente spa, la municipalizzata del Comune capoluogo che ha liberato le strade dalla coltre impiegando una settantina di mezzi.

“Dalla serata di ieri, domenica 9 gennaio, dalle ore 18.45 sono stati attivati quattro mezzi spargisale. Con l’intensificarsi della nevicata, alle ore 20.30, sono stati attivati ulteriori 50 mezzi esterni, diventati 67 dalle 4″, riferiscono dal Municipio. “Al momento, come fanno sapere dalla Sea, non risultano criticità particolari, poiché non sono pervenute nessun tipo di segnalazioni da parte degli organi competenti”.

Questa mattina – 10 gennaio – il maltempo ha concesso una piccola tregua e ha fatto capolino un timido sole. Ecco perchè tanti cittadini ne hanno approfittato per liberare la propria auto dalla neve che si era accumulata. Ma gli effetti della perturbazione artica che da ieri interessa quasi tutto il Centro Sud non ha esaurito i suoi effetti: fiocchi sono attesi anche nelle prossime ore. Nel capoluogo e nelle aree interne del resto le temperature sono vicine allo zero anche questa mattina. La Protezione civile ha confermato l’avviso di allerta gialla anche per la giornata di oggi.

Attualmente non si registrano particolari criticità sulle strade della regione, ma la scorsa notte è stato necessario intervenire per soccorrere un pullman in difficoltà sui tornanti di Campitello Matese. La località sciistica è stata interessata da una bufera di neve che ha favorito l’accumulo di diversi centimetri di coltre nevosa. La ‘dama bianca’ era attesa dagli operatori turistici del posto preoccupati per la progressiva riduzione del manto che aveva costretto a ricorrere all’innevamento artificiale.

Infine, questa mattina diversi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole: questa mattina a Ferrazzano, Macchiagodena e Civitanova del Sannio, dove era previsto il regolare rientro in aula, l’attività didattica non si svolgerà. In tanti altri comuni molisani invece le lezioni si terranno in dad come previsto nelle varie ordinanze firmate dai sindaci per limitare il rischio contagi.