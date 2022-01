IV Domenica del Tempo Ordinario – Anno C

Nessun profeta è bene accetto nella sua patria (Lc 4,21-30).

In quel tempo, Gesù cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.

La caratteristica dei veri profeti (perché ci sono anche tanti falsi profeti!) è quella di non essere mai compresi veramente dai propri contemporanei perché vedono oltre, hanno lo sguardo che oltrepassa l’orizzonte del tempo e dello spazio. Il profeta è sempre fuori tempo e fuori moda e non dobbiamo pensare solo all’ambito religioso, ma anche all’ambito economico, politico, al mondo dell’arte e della musica. Il profeta è spesso il genio incompreso, colui che sarà riscoperto e apprezzato dopo la morte.

Non a caso Gesù prima di diventare il Cristo glorificato è morto da disperato, insieme con dei lestofanti, sulla croce. Ma pensiamo anche a Francesco d’Assisi che ha concluso la sua vita quasi cacciato dall’ordine da lui fondato, cieco e malato, o ad artisti del calibro di Van Gogh. Chi vive come un’anomalia rispetto alla propria società, inoltre, si interfaccia con altri “anomali” come lui: Gesù fa l’esempio di Elia ed Eliseo che hanno avuto credito presso due pagani (una vedova e un lebbroso) e invece sono stati perseguitati dal loro stesso popolo.

La vicenda e la riflessione di Gesù ci insegna che per essere suoi discepoli dobbiamo essere “fuori tempo”. Però attenzione: non significa voltarsi all’indietro per rimpiangere i tempi andati, come spesso accade in un certo cattolicesimo, che per sfuggire alle sfide del nostro tempo si rifugia nel tradizionalismo: fare questo tipo di scelta significherebbe sclerotizzarsi, come è accaduto alla moglie di Lot che, per guardare Sodoma da cui scappava, è diventata una statua di sale. Anche nell’essere fuori dal proprio tempo implica una direzione che può essere solo in avanti, non all’indietro, soprattutto se ciò che ci sta alle spalle sono i tempi dei privilegi e del potere. Il guardare avanti è ciò che ha fatto Gesù, che ha saputo vedere così lontano da infrangere persino la barriera della morte, inaugurando una nuova creazione.

E’ questo, in fondo, il coraggio dei profeti: pensare che i propri sogni e le proprie speranze non sono per se stessi ma sono semi gettati perché altri, dopo la propria morte, possano assaporarne i frutti.

Don Michele Tartaglia