Si chiama Giusy ed è la prima nata molisana del 2022. Curiosamente, è venuta al mondo proprio in quell’ospedale San Timoteo che da anni rischia di non avere più un Punto Nascite e di conseguenza non vedere più nati a Termoli.

Ma è grazie alle battaglie giudiziarie portate avanti in questi mesi che la piccola è nata stamane alle 4,30 circa al San Timoteo da una famiglia di Portocannone. La neonata pesa poco più di 3 chili ed è in buona salute.

La sua nascita rappresentata motivo di speranza per l’intera sanità bassomolisana e per lo stesso ospedale termolese che dopo le vicissitudini del Punto Nascite, per ora tenuto aperto dal Tar Molise, sta lottando per il servizio di Emodinamica e a cascata per tutti gli altri reparti essenziali.