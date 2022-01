Il concerto del Sonus Duo, composto dal marimbista Claudio Santangelo e dal violinista Stefano Delle Donne in programma sabato 22 gennaio è stato rinviato a causa dell’infortunio di uno dei due artisti. La stagione degli Amici della Musica riprenderà sabato 29 gennaio al Teatro Savoia con un appuntamento riservato alla Shoah: il concerto dal titolo “La corda rotta, un violoncello nel ghetto di Terezin”. Interpreti: Paolo Marzocchi al pianoforte, Valentina Coladonato soprano e Guido Barbieri, autore dei testi e voce narrante.

Protagonista di questa storia reale è un violoncellista praghese senza volto, non conosciamo il nome, l’età e il destino, ma sappiamo soltanto che prima di essere deportato, ha compiuto un atto bellissimo, smontando con infinita cura e pazienza il suo strumento, riducendolo ad un cumulo di legno e ferro e infilandolo in una sacca, quella che sarà il suo unico bagaglio da viaggio. Una volta arrivato nel ghetto di Terezin, una fabbrica d’arte che lavora giorno e notte, come in nessun’altra città europea, con altrettanta precisa determinazione ha ricostruito pezzo per pezzo il suo violoncello, fino a farlo tornare a vivere. E le corde rotte dopo mesi di silenzio magicamente hanno ripreso a suonare. In programma musiche di compositori del ghetto, che nei campi di concentramento hanno perso la vita.

(foto sito sonusduo.com)