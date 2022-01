Un anziano di 88 anni è deceduto ieri sera all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era ricoverato per complicanze legate alla malattia da covid-19 e per una serie di patologie che lo rendevano particolarmente vulnerabile. Le sue condizioni si sono aggravate notevolmente in poco tempo e hanno richiesto l’immediato trasferimento in Terapia Intensiva dove però, ancora prima che potesse essere trattato, il suo cuore ha cessato di battere.

Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l’anziano non era vaccinato neanche con una dose. In tre giorni è il quarto decesso che si registra nell’ospedale di Campobasso.

Ieri tra i morti covid è stata registrata una donna di 91 anni ricoverata in Malattie infettive, mentre domenica ci sono stati 2 decessi ospedalieri: un 65enne di Ururi in terapia intensiva e una 74enne in area medica.