Morte assessore Velardi, il cordoglio del mondo politico

Si susseguono i messaggi di cordoglio per l’ex assessore Luigi Velardi, morto oggi all’età di 81 anni. “Eleganza, garbo, signorilità, competenza, amore per la propria terra sono solo alcune delle qualità che Luigi Velardi seppe trasferire dal suo modus vivendi alla politica. Dirigente bancario, consigliere al Comune di Campomarino e al Comune di Termoli, fu eletto in Consiglio regionale nel 2001. Assessore alle Politiche per la salute e, successivamente, assessore alle Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Trasporti.

Nonostante fosse affettivamente legato al Basso Molise, si è fatto sempre portatore degli interessi dell’intero territorio molisano. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze che esprimo a nome mio e della Regione Molise”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Il Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti, il Consiglio provinciale di Campobasso e l’assise civica di Termoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Velardi.

“Politico di lungo corso, ha ben saputo interpretare le esigenze del territorio molisano nella sua lunga esperienza politica – le parole del Presidente e Sindaco Francesco Roberti – Ha lavorato, dapprima, per i suoi territori, Campomarino e Termoli, prima del suo lavoro in Giunta e Consiglio regionale durato dodici anni. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte delle amministrazioni della Provincia di Campobasso e della Città di Termoli”, ha concluso Roberti.

Così il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, su Facebook. “Con la scomparsa di Gino Velardi, più volte assessore e consigliere regionale, il Molise perde un importante punto di riferimento. Nella sua lunga attività di amministratore locale e regionale è sempre stato vicino al suo Molise, e alla sua gente, anteponendo sempre gli interessi della collettività a quelli di parte. Anche se aveva lasciato la politica attiva da tempo, la sua morte lascia un vuoto che sarà difficile colmare. Tutta l’UDC si stringe attorno alla famiglia”.

Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha dichiarato: “Il grande rispetto per le istituzioni pubbliche ha consentito a Luigi Velardi, da tutti conosciuto come Gino, di svolgere i suoi incarichi con meticolosità, concretezza e con una visione di servizio nei confronti dei cittadini e degli utenti. Al suo impegno di alto dirigente bancario ha aggiunto la passione per la politica e la determinazione a voler servire la cosa pubblica. Elementi che lo hanno portato a ricoprire importanti ruoli di partito e di Consigliere e Assessore regionale. Sempre aperto al dialogo e al confronto Gino è stato in grado di meritare l’affetto degli amici e il rispetto degli avversari politici. Ai suoi congiunti, mio tramite, va il cordoglio di tutto il Consiglio regionale nella certezza che la sua figura politica, come quella di lavoratore o di padre di famiglia, non sarà dimenticata”.

Così invece l’ex Governatore Michele Iorio: “Gentiluomo nella vita e nella politica. Amico sincero, schietto alleato, collega onesto.

Non ci sono parole per esprimere i sentimenti che si intrecciano nell’animo nell’apprendere la notizia che non ci saranno più telefonate, appuntamenti, incontri in cui dialogare, confrontarci, approfondire le tematiche sul nostro Molise che tanto amavi e per il quale tanto ti sei prodigato durante i tuoi anni da assessore al mio fianco.

Né il ruolo istituzionale che da sempre mi caratterizza riesce a mascherare la tristezza che mi pervade e che mi porta ad abbracciare virtualmente la tua famiglia.

Mi rifugio nelle parole di Sant’Agostino e nella ricerca del significato costruttivo che si cela dietro a qualsiasi evento che, per quanto funesto, è sempre posto su di una via che porta al positivo. Ciao Gino”.

Così l’europarlamentare Aldo Patriciello: “La scomparsa di Gino Velardi priva il Molise di una persona profondamente legata alle sue radici e dalle grandi qualità, tanto nel campo professionale quanto in quello umano e amministrativo. Gino non è stato solo un collega e una persona con cui ho avuto l’onore di condividere tante battaglie politiche: è stato prima di tutto un amico, un galantuomo e un vero molisano. Impossibile, per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, dimenticare il suo inconfondibile stile: Gino è stato per tutti una persona perbene e un gran signore che ha saputo sempre offrire, nel corso della sua vita, un alto esempio di impegno civile e di completa dedizione verso la comunità. Ecco perché mancherà a tutti. Alla sua famiglia giungano le mie più commosse e sincere condoglianze”.

