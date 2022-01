La sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci comunica che venerdì 14 e sabato 15 gennaio ci sarà un nuovo screening Covid volontario e gratuito dedicato, questa volta, alla popolazione scolastica.

I tamponi, che saranno riservati ai bambini dai 5 anni in su, agli studenti e a tutto il personale docente e non docente delle scuole di Montenero, potranno essere effettuati dietro presentazione degli appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, o presenti all’ingresso della Casa Comunale, o richiedibili sul luogo dello screening prima di effettuare il tampone (in questo caso è necessario portare una penna in macchina per la compilazione).

Il luogo dello screening sarà sempre lo stesso, presso l’area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio – dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo – con accesso obbligatorio da Via Don Sturzo su Via Gramsci (lateralmente alla Caserma dei Carabinieri).

“Nella giornata di venerdì 14 gennaio – dichiara la prima cittadina – lo screening si potrà effettuare dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18,30, mentre nella giornata di sabato 15 gennaio i tamponi saranno somministrati dalle 14 alle 18,30, in quanto la mattina sarà dedicata alle vaccinazioni pediatriche presso la Casa della Salute di Via Padre Pio e non abbiamo ritenuto di dover sovrapporre le due iniziative.

In vista del ritorno in classe previsto per la prossima settima, invito i genitori dei bambini che frequentano le scuole per l’infanzia, gli studenti e tutto il personale scolastico docente e non docente, ad aderire a questa iniziativa”.