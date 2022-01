Montecilfone, screening per alunni e docenti. Chiusura anticipata dei bar prorogata fino al 20 gennaio

Screening per una parte della popolazione scolastica prima del rientro in classe (previsto per il 10 gennaio) e proroga dei divieti relativi a bar e pub. Sono i due provvedimenti delle ultime ore decisi dall’Amministrazione comunale.

Prorogata l’ordinanza che fissa dalle 20 alle 5 del mattino la chiusura di bar, pub e circoli. Il sindaco Giorgio Manes ha dunque deciso di estendere l’efficacia della sua precedente ordinanza, la numero 18 del 31 dicembre, prevedendo, oltre alla chiusura anticipata, anche che – per il periodo che va dal 7 al 20 gennaio – nella stessa fascia oraria il divieto della vendita con asporto di alcolici così come il divieto di consumo su aree pubbliche o aperte al pubblico di bevande alcoliche. Esteso anche il divieto di organizzare e svolgere feste con eventi danzanti in tutti gli esercizi pubblici nonché il divieto di stazionamento e di sosta all’esterno in prossimità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ossia bar, ristoranti ecc).

Ma veniamo alla scuola. A Montecilfone è stata prevista una giornata di screening per il giorno 9 gennaio, riservata ai ragazzi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria e al personale scolastico. Non è prevista la prenotazione, bisognerà solo recarsi presso il comune di Montecilfone dalle 10 alle 13. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o tutori e bisognerà essere muniti di mascherine e di un documento di riconoscimento. L’amministrazione ricorda che non si può usufruire del servizio se si presentano sintomi che indicano infezione da Sars-Cov-2 così come non potrà accedere chi risulta essere in attesa dell’esito di tampone molecolare o chi è in quarantena, isolamento o malattia.