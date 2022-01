Meno plastica, fondi a 27 Comuni molisani per acquistare eco-compattatori

Potranno acquistare nuovi eco-compattatori i 27 Comuni che hanno beneficiato dei finanziamenti erogati dal Ministero della Transizione ecologica: in totale 535mila euro nell’ambito del ‘Programma Mangiaplastica‘. Ad annunciare la pubblicazione della prima graduatoria con i relativi finanziamenti è il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico.

“Si tratta di un primo sostegno – spiega il parlamentare pentastellato che è anche componente della Commissione Ambiente – per acquistare eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, quindi in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di contenitori e ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare. Il ‘Programma Mangiaplastica’, conseguente a una norma contenuta nel decreto Clima fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, stanzia 535.800 euro per 27 Comuni molisani che ne hanno fatto richiesta”.

Al tempo stesso sta partendo l’iter anche per assegnare le risorse relative al 2022. “Le amministrazioni comunali – spiega sempre il parlamentare M5S – possono presentare richiesta di contributo dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 attraverso la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale. Queste richieste saranno valutate secondo i criteri individuati dal decreto attuativo del Programma, quindi in ordine cronologico e il beneficio sarà corrisposto ai Comuni ritenuti ammissibili fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Insomma – termina Federico – un’opportunità per tradurre i concetti di transizione ecologica ed economia circolare in risorse concrete e buone pratiche di cui possa beneficiare l’intera comunità”.

Intanto ecco i Comuni che hanno beneficiato dei primi finanziamenti: Montenero di Bisaccia 27.450 euro; Castelbottaccio 14.884; Trivento 29.890; Mafalda 14.900; S. Agapito 14.900; Riccia 24.034; Bojano 27.450;Portocannone 25.010; Spinete 15.000;Montefalcone 13.420; Toro 13.420; Guardiaregia 29.999; San Polo 30.000; San Felice 13.420; Guardialfiera 12.566; S. Angelo Limosano 13.420; Tufara 24.034; Colle d’Anchise 13.420; Palata 13.420; Pietracupa 13.420; Sepino 14.945; Bonefro 30.000; Civitacampomarano 13.420; Limosano 24.510; Pesche 24.034; S. Maria del Molise, 29.890 euro; Monteroduni, 14.945 euro.