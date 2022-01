Mascherine FFP2: il tipo di mascherina che più protegge dalla variante Ómicron

Uno dei simboli di questa pandemia.

Quanto se n’è discusso e probabilmente quando se ne discuterà ancora. L’utilizzo della mascherina in questo tempo di pandemia è stato uno degli argomenti che più hanno tenuto banco, con diverse opinioni inerenti all’affidabilità, al periodo ed ai luoghi in ci indossarla. I tipi di mascherine che abbiamo imparato a conoscere sono principalmente due, quella chirurgica e quella di tipo FFP2. Quest’ultima sembra ormai di uso maggiore vista la possibilità di fare numerose attività solo indossando questo tipo di protezione, basti pensare a eventi all’aperto, salire sui mezzo pubblici ecc.

Mascherina FFP2 protezione efficace contro la variante Omicron.

Abbiamo conosciuto nostro malgrado il Covid-19 sotto alcune varianti, Delta e Omicron e la mascherina FFP2 è quella che protegge maggiormente proprio da questa ultima. Di diversi colori, esse cominciano in maniera importante ad essere acquistate dalla gente per meglio proteggersi nei luoghi chiusi ma anche per indossarle, laddove venga richiesto, anche negli spazi all’aperto. Ma che cosa caratterizza questo tipo di protezione individuale? Le FFP2 sono prodotti con una elevata efficienza di filtrazione delle particelle fino al 92%, quindi un’alta protezione. Le mascherine offrono alta protezione dei residui tossici, impedendo a noi di inalare i fluidi prodotti dal fumo o anche dalla polvere.

Acquistare FFP2 di qualità che possano soddisfare le esigenze di tutti.

I continui contagi ed i numeri che per un lungo periodo hanno visto una cresciuta notevole hanno fatto sì che venisse fuori una sorta di corsa all’acquisto di queste mascherine. Moltissime infatti sono state le aziende, enti o industrie specializzate che hanno immesso sul mercato una quantità incredibile di questi articoli, non sempre con prezzi convenienti. In rete tuttavia c’è la possibilità di comprare questo tipo di protezioni individuali: comprare mascherine FFP2 online in Moloon può soddisfare le vostre esigenze e diventare in un certo senso un fornitore di fiducia dell’acquirente. Ci sono diverse modalità di acquisto come l’offerta, lo stock o ancora sconti importanti con un servizio di assistenza clienti e propria di shopping.

Ma questa mascherina è utile anche contro particelle di fuliggine e agenti batterici.

Oltre al virus del Covid nella sua variante Omicron la mascherina FFP2 risulta utile anche contro le particelle di fuliggine o agenti batterici più comuni che in genere sono immagazzinati nella’ria o su qualsiasi superficie solida. Questo tipo di prodotto è conforme alle norme UNE EN 149 che certificano che un certo dispositivo funziona come elemento efficiente per la protezione respiratoria. Insomma, questo tipo di mascherina è entrata di diritto come uno dei simboli, insieme ad esempio al gel disinfettante, di questo lungo periodo di pandemia legata al Covid 19. Un simbolo di protezione e di sicurezza per sé ed anche per gli altri, per quanto tempo bisognerà usarla ancora nessuno può saperlo, la speranza di tutti è che presto la FFP2 possa essere soltanto un ricordo legato ad un periodo difficilissimo che cambiato le nostre abitudini e quelle di tutto il mondo.