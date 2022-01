Si avvicinano al traguardo delle nozze di quercia che – pochi ne saranno a conoscenza, anche perchè non è così frequente arrivarvi – scoccano all’80esimo anniversario di matrimonio. Loro, Maria e Verino (entrambi Travaglini), oggi 10 gennaio di anniversari ne compiono 79.

Entrambi di San Martino in Pensilis ed entrambi prossimi a compiere 97 anni, sono andati all’altare all’età di 17 anni (“nella foto sembravano due bambini”, racconta la nipote più giovane) e da allora la loro vita insieme non ha mai subìto una battuta d’arresto. Di mestiere contadini, hanno trascorso tutta la loro esistenza divisa tra campagna, chiesa e famiglia.

Dalla loro unione sono nati 3 figli, 6 nipoti (la più grande ha appena compiuto 18 anni) e ben 10 pronipoti. Solo alcuni di questi vivono in paese ma nonostante ciò l’unione della famiglia Travaglini non è mai venuta meno. “Sono tenerissimi e con i nipotini sono molto affettuosi”, così li descrivono in famiglia rimarcando come “hanno fatto sempre tutto insieme, per noi sono un orgoglio”.

Da quando Maria e Verino ha tagliato il traguardo dei 70 anni di matrimonio, i discendenti della longeva coppia si sono promessi di festeggiare ogni anno. E loro? “Sono consapevoli di essere quasi centenari, sono autosufficienti e tutto sommato in buona salute e ad ogni anniversario dicono ‘se ci saremo festeggeremo anche l’anno prossimo, perchè no’“.

La pandemia non ha scalfito i due anziani, con molta probabilità la coppia più longeva di San Martino (e non solo). Ovviamente però quest’anno (come lo scorso) è impensabile per la famiglia organizzare una festicciola per omaggiare il nuovo anniversario. Anche le visite dei familiari si sono giocoforza diradate. “Lo facciamo per proteggerli”.

E per proteggersi Maria e Verino senza esitazione alcuna hanno fatto il vaccino. “La terza dose pensavamo di fargliela fare a domicilio. E invece loro hanno detto di no e sono ‘corsi’, convintamente, a farla a Larino”.

“Sono un grande esempio per tutti noi” e, aggiungiamo, lo sono anche per aver scelto la strada che la scienza ha fornito e che ha contribuito a proteggere molti dei ‘nostri’ anziani.

Vi avevamo parlato di questa coppia speciale – in questo articolo/ritratto – nel gennaio 2020, in occasione del loro 77esimo anniversario. Ogni anno battono il record e a loro vanno i sentiti auguri nostri e della famiglia.