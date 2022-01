Sono sospesi a causa del maltempo e del mare grosso oggi 10 gennaio i collegamenti per le Isole Tremiti. Isola di Capraia, il traghetto veloce della Tirrenia, l’unico in questo periodo dell’anno che effettua il collegamento da Termoli per le Diomedee, non è partito e non partirà.

La conferma dalla Capitaneria di Porto di Termoli. Proprio oggi sarebbe dovuto partire l’obbligo di Super green pass per i passeggeri dei traghetti (così come di tutti gli altri messi di trasporto) ma, stante il rinvio delle traversate in questione, non è possibile fornire dati.

Quel che possiamo dire, come ci conferma il Comandante Amedeo Nacarlo, è che spetterà al personale della Capitaneria, come da indicazioni della Questura, effettuare un controllo preliminare del possesso di tutti i requisiti (non solo il Green pass rafforzato ma anche la mascherina Ffp2) da parte dei passeggeri in procinto di salpare. Il controllo avverrà anche da parte del personale di bordo della nave ma in prima battuta saranno gli agenti della Guardia Costiera a verificare l’ottemperanza di quanto introdotto dal nuovo Decreto governativo.

Ricordiamo che ieri è arrivata la disposizione del Ministero della Salute che ha previsto una deroga alla necessità di avere la certificazione verde super (che si ha con vaccinazione o guarigione recente) nei soli casi di motivi di studio o di salute.