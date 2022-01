Riecco il campionato, a distanza di un mese dall’ultima partita giocata. Il 2021 si è chiuso a Selvapiana contro l’Avellino, il 2022 dei Lupi si apre sempre a Selvapiana contro la Juve Stabia. Si spera che il risultato cambi, però, visto che arrivò uno 0-3 difficile da digerire. Non sarà facile perché le ‘vespe’ sono vogliose di risalire in classifica e hanno messo a segno almeno tre colpi.

Dal canto loro, i Lupi in settimana hanno definito con il Foggia la doppia operazione Vitali-Merkaj. Ai pugliesi il giovane attaccante romano, ai molisani l’esterno albanese che tanto bene ha fatto l’anno scorso con la maglia del Bra in serie D (18 gol realizzati). Potrebbe esordire già dal primo minuto, anche perché Rossetti non è in forma e anche in settimana ha continuato ad allenarsi a parte.

Senza troppi giri di parole, alla squadra di Cudini serve la vittoria. Quella vittoria che in casa manca ormai dal 3 ottobre scorso contro la Paganese, finora l’unica. All’andata a Castellammare arrivò un pareggio senza reti che soddisfò entrambe. Questa volta servirà qualcosa in più in attacco per pungere e portare a casa, se possibile, il bottino pieno.

Non ci sarà lo squalificato Sbardella, espulso nell’ultimo match interno per proteste. Ancora in dubbio la presenza dal primo minuto di Rossetti, mentre in difesa ha lavorato a parte Dalmazzi anche lui in dubbio. Arbitrerà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, assistito da Ciancaglini di Vasto e De Angelis di Roma 2. Quarto ufficiale Perri di Roma 1.

Fischio d’inizio fissato alle ore 17.30.