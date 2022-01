Non c’è pace per le luminarie di Larino, coinvolte quest’anno da un valzer di decisioni ma parimenti anche di polemiche. Dobbiamo precisare, vista la versione sostenuta da più di qualcuno sui social, che l’annullamento definitivo dello spettacolo Magia di Luci non è avvenuto con ordinanza del sindaco di Larino Pino Puchetti bensì per volontà della organizzazione, alla luce dell’elevato numero dei contagi e soprattutto della paura dei cittadini e dei visitatori a ritrovarsi in situazioni potenzialmente pericolose.

Le date di gennaio sono state pertanto annullate dalla stessa associazione. L’unica ordinanza che il primo cittadino di Larino ha firmato è quella che va a integrare la possibilità di svolgimento di Magia di Luci con le prescrizioni della prefettura di Campobasso, che certamente costituiscono una forte limitazione per qualsiasi tipo di manifestazione dovendo far prevalere il principio della sicurezza.