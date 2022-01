Lottiamo per Stellantis a Termoli

di Salvatore Di Francia

Il Presidente della Repubblica Italiana è stato finalmente eletto.

Ora torniamo a concentrarci sui problemi della nostra terra… questione Fiat, ora Stellantis.

Caro Presidente Donato Toma, On. Occhionero, On. Testamento, On Tartaglione, On. Federico, On. Ortis, Sen. Di Marzio, cari consiglieri Regionali e cari Sindaci del Molise. La nostra azienda sarà ridimensionata per numero di dipendenti o forse peggio…chiusa nell’ipotesi che non venga considerata come sito Gigafactory (produzione di batterie per auto elettriche). Marzo è arrivato, se non dovessimo essere scelti dall’amministratore delegato Stellantis per la Gigafactory o se non rientriamo nei piani industriali CHIUDERANNO I CANCELLI !

Ora è il momento di creare tavoli di lavoro istituzionali con il ministro dell’Industria e l’ AD Stellantis. Sento che in maniera privata e personale, o con annunci senza risposta, i nostri onorevoli pongono in maniera amichevole quesiti in merito ai ministri, ma senza risposte concrete. E’ giunto il momento di alzarsi dalla poltrona ed evitare che Termoli e il Molise costiero diventino relitti come lo è diventato il sito della vecchia acciaieria o il più conosciuto sito dello zuccherificio del Molise.

Alle mie care colleghe e colleghi chiedo di fare attenzione ai troppi silenzi… quando si dice poco non si dice nulla e non è un buon segnale. Almeno noi dipendenti della Fiat difendiamo con i denti il nostro lavoro, la NOSTRA fabbrica, la nostra terra!

Non mi fido della classe politica attuale e certo non posso fare altro che controllare che facciano, che ascoltino, che lavorino per difendere il lavoro e i dipendenti del Molise costiero. Se dovesse esserci un ridimensionamento o peggio la chiusura TUTTI saranno purtroppo vittime della politica del NON fare. Lavoriamo, lottiamo per evitare i licenziamenti o la chiusura della NOSTRA azienda.