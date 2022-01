L’affaire dei mattatoi, che non ce la fanno più a evadere tutte le richieste, in salsa molisana. Quanti di voi li conoscono già? Per chi non conoscesse l’ironia di Miranda Production (oltre 19mila follower su Facebook) è arrivato il momento di colmare la lacuna.

Irresistibile il video sulla ‘protesta’ contro il divieto di macellazione domestica del maiale, dopo l’ordinanza del Governatore che ha bissato quella dell’inizio 2021 che già si era attirata l’attenzione del gruppo social (che su Instagram scrive di sè ‘eravamo quattro amici al bar che non volevano cambiare il mondo’) che dei suini fa la sua colonna portante. Molti di voi infatti ricorderanno il video prodotto all’indomani dell’ordinanza regionale di un anno fa, prevista per evitare assembramenti familiari. “Che fai, ziàni e cugini non li inviti?”, era il succo del no alla disposizione di Toma. Ora invece la cronaca molisana ripropone il ‘dramma’ dei mattatoi, subissati di richieste. “Io tengo che fa’, c’ho famiglia, mica posso stare sempre appress a li puorc”.

Miranda Production, che scimmiotta il nome di una casa di produzione cinematografica e già questo fa sbellicare dal ridere, è nota per fare satira sulle questioni molisane, sui vizi nostrani e, in particolare, sulle abitudini alimentari non esattamente da dieta mediterranea. E qui ritorniamo al maiale. Di recente il simpatico mirino era finito sul piatto tipico di San Martino in Pensilis. Così, la storia arcinota de La gabbianella e il gatto di Luis Sepulveda è diventata…

(rm)