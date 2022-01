Le auto elettriche parcheggiano gratis a Campobasso, agevolazioni per le ibride

Il primo vero provvedimento adottato dalla Giunta Gravina nel nuovo anno punta a incentivare la mobilità sostenibile e l’impiego di vetture a basso impatto ambientale, le cui immatricolazioni sono aumentate anche nella città capoluogo. Per questo motivo, nello stesso giorno in cui il Comune ha pubblicato la proposta di nuovo regolamento per l’installazione di colonnine elettriche, è stata approvata una delibera che prevede per tutto il 2022 parcheggi gratuiti per le auto elettriche e altre misure a favore delle macchine ibride. Anche queste ultime potranno sostare gratuitamente ovunque ma solo nel primo anno dalla data dell’immatricolazione. In quelli successivi, o meglio nel secondo anno dalla data di immatricolazione, l’utente può scegliere una sola strada in cui parcheggiare la propria vettura ibrida. Solo in questo caso può usufruire dell’esenzione totale dal pagamento della sosta.

Il Comune ha stabilito inoltre abbonamenti a prezzi agevolati per i possessori di autoveicoli ibridi, al termine dei periodi di gratuità previsti. Per sostare nei parcheggi pubblici a pagamento si pagherà 20 euro il mensile, 50 euro se si sceglie l’abbonamento trimestrale. Il semestrale invece costa 90 euro e 150 euro l’annuale.

L’obiettivo dell’amministrazione è dunque sostenere e incentivare la mobilità alternativa a zero emissioni o ridotto impatto ambientale. In particolare, come esplicita l’assessore alla mobilità Simone Cretella, “la delibera approvata dalla Giunta ha tenuto conto dell’evoluzione e dell’aumento notevole del numero totale delle automobili ibride, per le quali sono state definite diverse tipologie di premialità”.

Il provvedimento va incontro anche alle esigenze dei residenti del borgo antico di Campobasso e a coloro che qui hanno un’attività commerciale: “Importante e quanto mai giusta – aggiunge Cretella – è stata la conferma della possibilità per tutti i residenti o lavoratori nel centro storico di poter stipulare gli abbonamenti per la sosta nelle strade a pagamento della zona murattiana con le stesse modalità e tariffe già previste per i residenti/lavoratori sulle aree in cui è previsto il pagamento della sosta”.

Toccherà alla S.E.A. Servizi e Ambiente spa, la società in house del Comune che da quest’anno si occupa anche dei parcheggi (dopo essere subentrata all’Aj Mobilità, ndr) il compito di avviare, d’intesa con l’assessore all’Ambiente, tutte le procedure al fine di consentire agli utenti residenti o lavoratori nel centro storico e ai proprietari di veicoli elettrici e ibridi, di effettuare la sosta in tutte le aree soggette a sosta a pagamento nelle modalità previste dalla delibera.